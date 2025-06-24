عاجل: جريزمان: لا يمكننا التركيز على أخطاء الحكام.. وعلينا الاعتراف بأننا لم نكن في المستوى

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، استياءه من الخروج المبكر لفريقه من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشددًا على ضرورة التركيز على الأداء الجماعي بدلاً من قرارات التحكيم.

وقال جريزمان عقب فوز فريقه 1-0 على بوتافوجو: “الحكام يرتكبون أخطاء أحيانًا، لكن لا يجب أن نركز على ذلك. علينا النظر إلى أنفسنا وتدارك أخطائنا، ففي بعض الأحيان لم نكن في المستوى المطلوب.”

وأضاف المهاجم الفرنسي، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87، أن الفريق كان بإمكانه تقديم أداء أفضل، مؤكدًا على أهمية مراجعة الأداء الجماعي لتصحيح الأخطاء وتحقيق التطور في المستقبل.

ورغم تسجيل جريزمان لهدف المباراة الوحيد، لم يكن ذلك كافيًا لتأهل “الروخيبلانكوس” إلى الدور التالي، حيث ودّع الفريق البطولة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.