عاجل: خصم بوتافوغو المتوقع في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حسم نادي بوتافوغو البرازيلي تأهله الى دور الـ 16 من مونديال الاندية رغم هزيمته ضد اتلتيكو مدريد 0-1، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات .

بوتافوغو تأهل الى دور الـ 16 كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعهم من انتصارين وهزيمة.

خصم بوتافوغو في دور الـ 16 هو متصدر ترتيت المجموعة الاولى التي تضم (بالميراس – انتر ميامي – بورتو- الاهلي المصري).

وحسب الترتيب الحالي للمجموعة الاولى بالميراس هو خصم بوتافوغو في دور ثمن النهائي من مونديال الاندية.

ولكن في حال تمكن انتر ميامي من الفوز على بالميراس في مباراة اليوم وخطف الصدارة من أنيابه سيكون الفريق الامريكي هو خصم بوتافوغو في الدور القادم.

ترتيب المجموعة الاولى حاليا: