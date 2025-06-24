عاجل: «المصريين الأحرار» يتابع أبناء الجالية المصرية بالمناطق المتضررة.. أخبار الأحزاب اليوم

شكرا لاهتمامكم بخبر «المصريين الأحرار» يتابع أبناء الجالية المصرية بالمناطق المتضررة.. أخبار الأحزاب اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينشر موقع «النبأ» أخبار الأحزاب السياسية المصرية.

غرفة عمليات لمتابعة أبناء الجالية المصرية في المناطق المتضررة

في استجابة سريعة للأحداث الجارية، أعلن حزب المصريين الأحرار تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاكل وأوضاع أبناء الجالية المصرية العالقين في المناطق المتضررة جراء الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في المنطقة.

وجاء ذلك بناءً على تكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية بالخارج.

وأكد أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا ومسؤول أمانة المصريين بالخارج لقطاع الخليج، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الطلبات ومتابعة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية، مشددًا على التزام الحزب بتوفير الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عبد المنعم إمام يطالب بمراعاة أوضاع معلمي الحصة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإعلان الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، الخاص بمسابقة التعاقد على وظيفة “معلم مساعد – مادة الرياضيات” للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والذي اشترط حصول المتقدم على “الدبلومة التربوية” ضمن شروط القبول.

وأوضح النائب أنه تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من آلاف معلمي الحصة العاملين بمدارس الجمهورية، الذين شاركوا في سد العجز الكبير في أعداد المعلمين خلال الفترة الماضية، والتزموا رسميًا بالحصول على الدبلومة التربوية خلال عام، بل إن العديد منهم التحق بالفعل بالدراسة ولديه ما يُثبت ذلك من إفادات قيد وكارنيهات جامعية.

وأشار إلى أن فترة التقديم للمسابقة، التي تنتهي في 5 يوليو 2025، لا تتيح لهؤلاء المعلمين استكمال الدبلومة أو الحصول على الشهادة النهائية، ما يهدد بحرمانهم من التقدم رغم جديتهم والتزامهم.

وطرح رئيس حزب العدل عدة تساؤلات على الجهات المعنية، من بينها:

لماذا لا يتم قبول إفادة القيد بالدبلومة التربوية كمستند مؤقت مع التعهد باستكمالها خلال فترة محددة؟

ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم استبعاد المعلمين الذين بدأوا الدراسة بالفعل استجابة لتوجيهاتها؟

هل تراعي الوزارة مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل الاعتماد على هؤلاء المعلمين وقت الحاجة دون تعيين رسمي؟

هل تم تقييم تأثير استبعادهم على استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل؟

وطالب إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة حفظ حقوق المعلمين المتضررين وتحقيق العدالة الوظيفية.

نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية استنكر فيه مثول المحامي أيمن عصام الدين للتحقيق، ومواجهته باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد اختفائه غير المبرر لمدة يومين، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو سبب استدعائه.

وأكد الحزب أن أيمن عصام محامٍ مارس دوره المهني في الدفاع عن مستأجرين تضرروا من تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم، ولا يجب أبدًا أن يتحول الدفاع عن حقوق المواطنين إلى مدخل للملاحقة أو الاتهام.

وأعلن البيان رفض الحزب بشكل قاطع استخدام التهم الفضفاضة كوسيلة للترهيب أو لإسكات الأصوات، إذ لا يُعقل أن يكون التعامل مع القضايا التي تمس الناس هو القبض على من يعبّر عن رأي مخالف، في محاولة لفرض رأي واحد وتكميم كل الأصوات الأخرى.

وأكد البيان أن ما يحدث يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ دولة القانون، ويبعث برسائل مقلقة لكل من يعمل في الشأن العام أو يمارس دوره الطبيعي في الدفاع عن حقوق المواطنين.

فالعدالة لا تتحقق إلا في مناخ من الحرية، وأمن الوطن لا يمكن فصله عن احترام القانون والدستور.