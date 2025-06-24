عاجل: بضربة حظ وحكيمي.. باريس يعبر سياتل ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر بضربة حظ وحكيمي.. باريس يعبر سياتل ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضمن باريس سان جيرمان تأهله لدور الـ16 في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين دون رد، اليوم الإثنين، في ختام منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

سجل خفيتشا كفاراتسخيليا وأشرف حكيمي هدفي بي إس جي في الدقيقتين 35 و66، ليرفع الفريق الباريسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، متفوقا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب الذي ودع البطولة، رغم الفوز بهدف على بوتافوجو الوصيف، برصيد 6 نقاط أيضا.

وسمح انتصار أتلتيكو لباريس بأن يتصدر المجموعة، حيث تعادل بطل أوروبا في النقاط مع بوتافوجو وأتلتيكو، ليقتنص الفرنسيون المقدمة بفارق الأهداف.

وسيلتقي باريس سان جيرمان في الدور الثاني مع وصيف المجموعة الأولى، التي تضم إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي والأهلي المصري.

لم تكن محاولات بي إس جي بالخطورة الكافية في أول نصف ساعة من اللقاء، حيث كان جناحه الشاب، ديزيريه دوي، الأكثر نشاطا بتسديد أكثر من كرة أخطرها في الدقيقة 12 أبعدها ستيفان فراي لركلة ركنية.

كما تصدى فراي لمحاولات أخرى غير مؤثرة من فيتينيا وكفاراتسخيليا وفابيان رويز.

في الدقيقة 19، كاد سياتل أن يهز شباك باريس، عندما أخطأ جيانلويجي دوناروما في تمرير الكرة لتصل إلى جيسوس فيريرا الذي أطاح بها خارج المرمى الخالي، ليفرط في فرصة محققة.

صمد الفريق الأمريكي 35 دقيقة حتى سدد فيتينيا كرة غير كفاراتسخيليا مسارها بجسده لتستقر في الشباك، ليتقدم العملاق الباريسي بضربة حظ.

بعدها بعشر دقائق، مرر فيتينيا كرة بينية إلى أشرف حكيمي الذي انطلق بسرعته، ولكن تسديدته افتقدت الدقة لتمر الكرة بجوار القائم قبل ثوان من إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

تحسن أداء سان جيرمان نسبيا في الشوط الثاني، واقترب كثيرا من مرمى منافسه، حيث أضاع ديزيريه دوي وجواو نيفيز فرصتين خطيرتين أول 10 دقائق، قبل أن يمرر دوي كرة بينية إلى البديل برادلي باركولا ليمررها إلى أشرف حكيمي ليسجل الهدف الثاني.

استسلم الفريق الأمريكي تدريجيا، وكاد باريس أن يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 85 عندما سدد البديل الآخر، وارن زاير إيمري، كرة أبعدها نوهو مدافع سياتل من على خط المرمى.

في الثواني الأخيرة، حاول سياتل تسجيل هدف شرفي، حيث سدد جوردون موريس كرة في الشباك من الخارج، أتبعها لاعب الوسط كريستيان رولدان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، ليحقق باريس فوزا مهما، ويواصل مغامرته في كأس العالم للأندية.