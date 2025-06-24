عاجل: النبأ” تكشف تفاصيل مسلسل ياسر جلال الجديد “للعدالة وجه آخر

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل فريق عمل مسلسل “للعدالة وجه آخر”، للنجم ياسر جلال، تصوير مشاهد العمل خلال هذه الفترة، استعدادًا لطرحه قريبا، بعد تأجيل عرضه في موسم رمضان 2025، لأسباب تتعلق بالتحضيرات الفنية واختيار التوقيت الأنسب لعرضه على المنصات الإلكترونية.

ياسر جلال

وعلمت “النبأ” من مصادرها الخاصة، أن ياسر جلال يبدأ تصوير مجموعة من المشاهد الجديدة غدا، داخل ديكور شركة، والذي يعد من المواقع الأساسية في أحداث المسلسل.

ويستمر التصوير في هذا الديكور لمدة خمسة أيام متتالية، وتشهد هذه المشاهد تطورات درامية مهمة، تتعلق بخط الجريمة الغامضة التي تشكل المحور الرئيسي للقصة.



مذيع في قلب جريمة غامضة

ويجسد النجم ياسر جلال في مسلسل للعدالة وجه آخر، شخصية مذيع تلفزيوني يجد نفسه فجأة داخل دوامة من الغموض والأزمات، بعد وقوع جريمة مبهمة تغير مجرى حياته.

وتتحول القصة تدريجيا إلى دراما إنسانية واجتماعية مشوقة، تتناول قضايا واقعية تمس المجتمع وتعكس صراعات الإنسان المعاصر.

وتشارك ياسر جلال البطولة الفنانة أروى جودة، التي تؤدي شخصية مختلفة وهى زوجته خلال الأحداث ووصفها ياسر جلال بأنها “جبارة وجريئة”، كما يجسد الفنان محمد علاء “جاميكا” دور ضابط شرطة، ضمن الخط البوليسي في الأحداث، إلى جانب مشاركة الفنانة نوران ماجد وعدد من الوجوه الصاعدة.

العمل من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج محمد يحيى مورو، بينما يتولى الإنتاج محمد مشيش.

يذكر أن ياسر جلال، قدم آخر أعماله مسلسل “جودر 2” فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري