عاجل: ترامب «يشكر» إيران لـ«إخطارها المبكر» بهجوم «العديد»

شكرا لاهتمامكم بخبر ترامب «يشكر» إيران لـ«إخطارها المبكر» بهجوم «العديد» والان مع التفاصيل



وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لإيران على الإخطار المبكر قبل هجومها على قاعدة عسكرية أمريكية بقطر اليوم الإثنين.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” “ردّت إيران رسميًا على تدميرنا لمنشآتها النووية بردّ ضعيف جدًا، كما كنا نتوقع، وقد تصدّينا له بفعالية كبيرة. تم إطلاق 14 صاروخًا — تم إسقاط 13 منها، وواحد “تُرِك حرًّا” لأنه كان متجهًا في مسار غير مهدِّد”.

الرئيس الأمريكي أكد عدم إصابة أي من مواطنيه بأي أذى كما لم تُسجّل أضرار تُذكر.

وقال “والأهم من ذلك، أنهم أخرجوا كل ما في جعبتهم، ونأمل ألّا يكون هناك المزيد من الكراهية. أود أن أشكر إيران على الإخطار المبكر، الذي مكّننا من تفادي الخسائر في الأرواح والإصابات. وربما تتمكن إيران الآن من المضيّ قدمًا نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على القيام بالمثل”.

ولم يُفهم من سياق تصريحات ترامب ما إذا كان يوجه الشكر حقيقة لإيران أم رسالة سخرية منه>

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