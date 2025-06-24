عاجل: المفاجأة الأولى.. أتلتيكو يهزم بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر المفاجأة الأولى.. أتلتيكو يهزم بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودع أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية 2025، رغم تحقيقه فوزًا صعبًا على بوتافوجو البرازيلي بهدف دون مقابل، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل هدف المباراة الوحيد أنطوان جريزمان في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بوتافوجو وباريس سان جيرمان، ليودع البطولة.

ورغم إنهاء الدور الأول بست نقاط بالتساوي مع سان جيرمان المتصدر، وبوتافوجو الوصيف، إلا أن فارق الأهداف مع الفريق البرازيلي (1+) أقصى الروخيبلانكوس (1-) في أولى مفاجآت المونديال.

بدأت المواجهة بندية واضحة من الطرفين، حيث كان بوتافوجو هو البادئ بالتهديد في الدقيقة 7، عندما سدد ألكسندر باربوزا كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج المنطقة، لكن دفاع أتلتيكو تصدى لها.

وفي الدقيقة 10، كاد الفريق البرازيلي يهز الشباك بعدما استلم جيفرسون سافارينو تمريرة من إيجور جيسوس داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية بيمناه نحو الزاوية اليمنى، إلا أن الحارس يان أوبلاك تصدى لها ببراعة.

رد أتلتيكو مدريد لم يتأخر، حيث سدد النرويجي ألكسندر سورلوث كرة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة في الدقيقة 12، إلا أن الدفاع البرازيلي نجح في إبعادها.

ثم حاول بابلو باريوس في الدقيقة 21 من تسديدة بعيدة المدى، لكن الحارس جون تصدى لها ببراعة.

استمر الضغط المدريدي، وأتيحت لأتلتيكو فرصة خطيرة في الدقيقة 37: مهد سورلوث الكرة برأسه للأرجنتيني جوليان ألفاريز فسدد من منتصف المنطقة، وتصدي الدفاع البرازيلي.

في الشوط الثاني، ضاعت فرصة محققة في الدقيقة 50 عندما سدد ألفاريز كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر.

ثم جاءت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 55، عندما ارتقى كليمان لينجليت لعرضية مثالية من سورلوث، وسددها برأسه من مسافة قريبة، لكن الحارس جون تصدى لها على خط المرمى.

ولم يكتف بوتافوجو بالدفاع، بل كاد يسجل في الدقيقة 68، بعدما ارتقى جريجوري لكرة عرضية وسددها برأسه من وسط المنطقة، لكن أوبلاك أنقذ أتلتيكو مجددًا بتصد حاسم.

ومع اقتراب النهاية، تمكن أتلتيكو مدريد أخيرًا من كسر التعادل، حين مرر ألفاريز كرة حاسمة إلى أنطوان جريزمان في الدقيقة 87، ليسددها النجم الفرنسي بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى الأرضية، مسجّلًا هدف الفوز.