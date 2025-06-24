عاجل: هجوم «العديد» بلا إصابات.. ترامب يشكر قطر ويبشر العالم بـ«السلام»

شكرا لاهتمامكم بخبر هجوم «العديد» بلا إصابات.. ترامب يشكر قطر ويبشر العالم بـ«السلام» والان مع التفاصيل



“تهانينا للعالم إنه وقت السلام”.. هكذا كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، بعد الهجوم الإيراني على قاعدة “العديد” بقطر.

وقال ترامب: “أود أن أشكر الأمير المحترم لدولة قطر على كل ما قام به في سبيل السعي إلى السلام في المنطقة”.

وأضاف أنه “فيما يخص الهجوم الذي وقع اليوم على القاعدة الأمريكية في قطر، يسعدني أن أُبلغكم بأنه، بالإضافة إلى عدم مقتل أو إصابة أي أمريكي، فمن المهم أيضًا التأكيد على أنه لم يُصَب أي قطري بأذى أو يُقتل. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

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