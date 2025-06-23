عاجل: بطولة إيستبورن: خروج جابر وحاملة اللقب.. وفوز أول لفونسيكا

شكرا لاهتمامكم بخبر بطولة إيستبورن: خروج جابر وحاملة اللقب.. وفوز أول لفونسيكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرجت الأسترالية داريا كاساتكينا المصنفة أولى “حاملة اللقب” والتونسية أنس جابر من الدور الأول لبطولة إيستبورن للتنس (250 نقطة)، فيما حقق الموهبة الصاعدة البرازيلي جواو فونسيكا فوزه الأول على الملاعب العشبية.

وخسرت كاساتكينا أمام النيوزيلندية لولو سون التي وصلت إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي كمتأهلة من التصفيات، بنتيجة 5-7 و6-2 و3-6.

وفي ظل ظروف متقلبة، شهدت المباراة تحولات عديدة في الأداء حيث تقدمت سون 4-0 قبل أن تفوز كاساتكينا بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الأولى.

واضطرت النيوزيلندية لإنقاذ نقطة حسم المجموعة وهي متأخرة 4-5 قبل أن تحسمها بثلاثة أشواط تواليا.

وكافحت الأسترالية لمعادلة النتيجة بعد فوزها بخمسة أشواط تواليا في المجموعة الثانية، لكن كسر إرسال واحد في الثالثة الحاسمة كان كافيا لسون.

وقالت سون بعد فوزها “أستمتع حقا باللعب على العشب. إنها فترة فريدة من الموسم”.

بدورها، ودّعت جابر التي وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون مرتين، باكرا بخسارتها أمام الأسترالية مايا جوينت 5-7 و2-6.

وفازت الروسية آنا بلينكوفا بصعوبة على التشيكية ماري بوشكوفا 6-4 و2-6 و6-3، ومواطنة الأولى أناستازيا بافليوتشينكوفا على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-1 و6-7 (5-7) و7-6 (9-7).

ولحقت الفلبينية الشابة ألكسندرا إيالا بركب المتأهلات إلى الدور الثاني بفوزها الساحق على لوتشيا برونزيتي 6-0 و6-1.

فونسيكا يتعافى

لدى الرجال، تعافى فونسيكا من إهدار ثلاث نقاط لحسم المجموعة في المباراة الافتتاحية ليهزم البلجيكي زيزو بيرجس 6-7 (8-10) و6-0 و6-3، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأميركي تايلور فريتز حامل اللقب والمصنف الأول.

وبات البرازيلي البالغ 18 عاما أصغر لاعب يفوز بمباراة في إيستبورن منذ فريتز، المتوج باللقب ثلاث مرات، عام 2015.

وقال فونسيكا “أنا سعيد جدا بالفوز في أول مباراة لي على الملاعب العشبية، هنا في إيستبورن، في مكان رائع كهذا، وضد لاعب متميز”.

وأضاف “بعد شوط فاصل صعب، كان التعافي الذهني أمرا جيدا جدا. أنا سعيد جدا بهذه المباراة”.

وتغلب البريطاني دانييل إيفانز المشارك ببطاقة دعوة على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 3-6 و6-4 و6-4 ليواجه في الدور المقبل الأميركي تومي بول الثاني.