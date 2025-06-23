عاجل: ‏4 حلول محتملة.. هل يتخلى إنزاجي عن صمام الأمان ضد باتشوكا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعاني فريق الهلال السعودي من ضغط بدني هائل نتيجة اللعب كل 3 أيام في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وهو ما تسبب في إصابات عضلية.

وظهر الهلال بصورة جيدة في أول جولتين مع ريال مدريد (1-1) وسالزبورج النمساوي (0-0) وبات في المركز الثالث بنقطتين ضمن المجموعة الثامنة.

ويحتاج “الزعيم” للفوز في الجولة المقبلة ضد باتشوكا مع خسارة ريال مدريد أو سالزبورج من أجل بلوغ ثمن النهائي دون النظر لأي حسابات أخرى.

وشهدت مواجهة الهلال وسالزبورج خروج المدافع السعودي المميز حسان تمبكتي بسبب إصابة عضلية نتيجة الجهد المبذول وهو ما أعلن عنه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

غير ذلك أكدت تقارير صحفية أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد غدا الثلاثاء للتأكد من جاهزيته لخوض المباراة القادمة من عدمها.

لكن يمكن أن يتجه الجهاز الطبي بالتشاور مع إنزاجي لإراحة اللاعب كي يكون جاهزا لدعم الفريق في ثمن النهائي حال التأهل وهو ما أشار إليه المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

إنزاجي تحدث عن وجود 4 حلول لتعويض تمبكتي: ثلاثي قلب الدفاع علي لاجامي وخليفة الدوسري وعلي البليهي، وأيضا يمكنه توظيف البرتغالي روبن نيفيز في الخط الخلفي.

وفي الوقت ذاته يمكن أن يضطر إنزاجي للمجازفة بالزج بحسان تمبكتي في المباراة نظرا لأهميته، لكنه قد يخسر خدماته لفترة أطول إن تفاقمت الإصابة.