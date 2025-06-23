عاجل: وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع ناتاليا ويندر روسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات ومقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة على أرض مختلف المحافظات فيما يخص مجالات عمل يونيسف، وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2027.

أكدت وزيرة التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه الحكومة والوزارة لحماية ورعاية الأطفال وحصولهم على حقوقهم الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المختلفة، والتعاون بين الوزارة والوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الخاصة بالمجلس2018-2030 والعديد من المبادرات الرئاسية والقومية لتحقيق ذلك.

تحقيق حياة أفضل للأطفال

كما أشارت الدكتورة منال عوض، إلى تطلع وزارة التنمية المحلية لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، لتحقيق حياة أفضل للأطفال المصريين في المحافظات، وبصفة خاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والقرى الأكثر احتياجًا والأطفال من ذوي الهمم وتوفير مبادرات مختلفة لتنمية مهاراتهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على التعاون مع يونيسف لتعزيز دور الإدارة المحلية في مجال حماية الطفل، من خلال دورها الداعم والفاعل في دعم المحافظات لإدارة هذا الملف الهام من خلال لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، والعمل على تطوير برامج عمل الإدارة المحلية، وإدراج برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية الذي يركز في استثماراته على تهيئة البنية التحتية التي تدعم رفاهة الطفل على مستوى المحافظات والوحدات المحلية التابعة وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة عبر حملات توعوية وتدريبات تشاركية.

تعزيزحقوق الطفل

تقدمت ناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على عقد هذا اللقاء المهم بين الجانبين، وأعربت عن تقديرها لالتزام وزارة التنمية المحلية ورؤيتها في تعزيز حقوق الطفل، بما يضمن استمرار العمل المشترك.

وفي ختام الاجتماع شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التوقيع على خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووقع على الخطة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وناتاليا ويندر روسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر.