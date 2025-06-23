عاجل: الانتقالات القياسية للدوري الانجليزي الممتاز بالقرن الـ21

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- انضم الدولي الالماني فلوريان فيرتز الوافد الجديد على نادي ليفربول الى قائمة الانتقالات القياسية التي عرفها الميركاتو في الدوري الانجليزي الممتاز خلال القرن الحالي .

قائمة اللاعبين اصحاب الارقام القياسية في سوق الاسنتقالات بالدوري الانجليزي الممتاز لهذا القرن تضم :

1- المدافع الانجليزي ريو فيرديناند : 21 مليون يورو بانتقاله لعام 2000 من ويست هام الى ليدز.

2- متوسط الميدان الارجنتيني خوان سيباستيان فيرون : 32 مليون يورو بانتقاله عام 2001 من لاتسيو روما نحو مانشستر يونايتد .

3- المدافع الانجليزي ريو فيرديناند : 33 مليون يورو بانتقاله لعام 2002 من ليدز الى مانشستر يونايتد.

4- المهاجم الاوكراني اندري شيفشينكو : 35 مليون يورو بانتقاله عام 2006 من أي سي ميلان الى تشيلسي.

5- المهاجم البرازيلي روبينيو : 38 مليون يورو بانتقاله من ريال مدريد الى مانشستر سيتي عام 2008.

6- المهاجم الاسباني فيرناندو توريس : 60 مليون يورو بانتقاله من ليفربول الى تشيلسي عام 2011.

7- المهاجم الارجنتيني انخيل دي ماريا : 70 مليون يورو بانتقاله من ريال مدريد الى مانشستر يونايتد عام 2014.

8- متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا : 103 مليون يورو بانتقاله من يوفنتوس الى مانشستر يونايتد عام 2016.

9- المهاجم الانجليزي جاك غريليش : 116 مليون يورو بانتقاله من استون فيلا الى مانشستر سيتي عام 2021.

10- متوسط الميدان الارجنتيني انزو فيرنانديز : 121 مليون يورو بانتقاله من بنفيكا الى تشيلسي عام 2023.

11- متوسط الميدان الاكوادوري مويسيس كايسيدو : 123 مليون يورو بانتقاله من برايتون الى تشيلسي عام 2023.

12- متوسط الميدان الالماني فلوريان فيرتز : 135 مليون يورو بانتقاله من باير ليفركوزن الى ليفربول عام 2025.