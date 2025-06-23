عاجل: الكشف عن عقوبة ريكو لويس بعد طرده ضد الوداد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تم إيقاف ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي مبارتين من قبل الفيفا بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد الوداد المغربي في المباراة الاولى من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

الفيفا اعتبرت تدخل ريكو لويس على لاعب الوداد، صامويل اوبينغ ، خطأ جسيم ورفضت استئناف السيتي لإيقاف العقوبه .

الآن سيغيب ريكو لويس عن مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة بالاضافة الى مباراة دور الـ 16 .