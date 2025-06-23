عاجل: خبير عن إغلاق مضيق هرمز: إيران لن تطلق النار على نفسها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، إن إيران لن تُقدم على إغلاق مضيق هرمز لأنها “لن تطلق النار على نفسها”، فهي المستفيد الأول من استمرار تدفق الملاحة عبره.

وأضاف موسى، في مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن توقف صادرات النفط الإيراني بالكامل سيخلق مشهدًا مختلفًا تمامًا، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا لا يقتصر على النفط والغاز فقط، بل يشمل أيضًا الحركة التجارية العالمية.

وأوضح أن التهديد بإغلاق المضيق يُلقي بظلال ثقيلة على استقرار أسواق الطاقة، نظرًا لأهميته اللوجستية والملاحية الكبرى.

وأشار إلى أن “أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز ينذر بكوارث حقيقية”، متابعًا: “نحن نتحدث عن ما يقارب 2 مليار دولار يوميًا تمر عبره من صادرات النفط والغاز، وهو ما يوضح خطورة الموقف”.

وأكد أن أي تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية كارثية، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره.