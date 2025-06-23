عاجل: وزير الشئون النيابية يناقش آليات التعليم لغرس القيم ومكافحة التنمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الإثنين، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ناقش مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من السيدة النائبة راندا مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس”.

والطلب الثاني المُقدم من النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة، بشأن: ” جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظى أو الجسدي بكافة صوره “.

والطلب الثالث المُقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة لحكومة، بشأن: “ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر”.

وتم الموافقة على طلبات المناقشة العامة وإحالة تقارير اللجان النوعية كافة إلى الحكومة، للعمل على تنفيذ ما ورد بها من توصيات ومقترحات، فيما وافق المجلس على تفويض هيئة المكتب في اتخاذ ما يلزم لإحالة تلك التقارير ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة.

واستعرض مجلس الشيوخ، فيلما تسجيليًا خاصًا بحصاد الفصل التشريعي الأول من أعماله، ويضم 5 أدوار انعقاد، في تقرير إحصائي شامل شمل أداء اللجان النوعية واللجنة العامة والدبلوماسية البرلمانية، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الشفافية وقياس الأداء البرلماني.