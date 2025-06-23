عاجل: الكويت تنفي تعرض إحدى قواعدها العسكرية لهجوم صاروخي

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم – أهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة