عاجل: الكويت تنفي تعرض إحدى قواعدها العسكرية لهجوم صاروخي

شكرا لاهتمامكم بخبر الكويت تنفي تعرض إحدى قواعدها العسكرية لهجوم صاروخي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 10:53 م بتوقيت أبوظبي
نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي.
وأكدت رئاسة الأركان الكويتية سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم – أهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
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