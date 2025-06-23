عاجل: صعود صاروخي في القيمة التسويقية لفلوريان فيرتز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سجلت القيمة التسويقية للاعب الالماني الدولي فلوريان فيرتز الذي انتقل رسميا من باير ليفركوزن الى ليفربول ارتفاعا صاروخيا يعكس التطور الهائل الذي عرفه مستواه من موسم لآخر و الذي جعله محط انظار افضل و اقوى الاندية الاوروبية .

ليفربول تعاقد مع فيرتز مقابل 130 مليون يورو حسب التقارير الاعلامية و هي نفس القيمة التسويقية التي بلغها عند انتقاله الى انجلترا .

منذ ظهوره مع ليفركوزن و هو في الـ 17 عاما سنة 2020 بصم فيرتز على مستويات عالية رفعت من شأنه في بورصة اللاعبين لترتفع قيمته التسويقية من 10 ملايين يورو بعد ظهوره الاول الى اكثر من 100 مليون حيث وصلت الى 110 مليون يورو عام 2024 عندما قاد ليفركوزن لتحقيق ثنائية الدوري و الكاس في المانيا و معهما وصافة الدوري الاوروبي و اختير افضل لاعب في المانيا .

تألق فيرتز المستمر رفع من قيمته التسويقية لتصل حاليا الى 140 مليون يورو و تألقه المتوقع مع ليفربول سيجعلها تصل الى 200 مليون يورو .