شكرا لاهتمامكم بخبر «ويلث بريكس» تُطلق أعمالها في مركز دبي المالي العالمي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز»، لإدارة الثروات، اليوم، عن انطلاق أعمالها رسمياً من مركز دبي المالي العالمي.

ورحب المركز بانضمام الشركة إلى المنظومة المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، التي تضم شركات تساهم في رسم ملامح مستقبل إدارة الثروات والأصول.

وبحسب بيان صادر اليوم، يأتي انطلاقها في لحظة مفصلية لقطاع إدارة الثروات، حيث من المتوقع أن تنتقل ملكية ما بين 85 و100 تريليون دولار أمريكي من الثروات العالمية بحلول عام 2050، فيما يُعرف بـ”الانتقال الكبير للثروات”، بما في ذلك نحو تريليون دولار أمريكي ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.

وتمثل هذه التحولات فرصة غير مسبوقة يقودها الجيل الجديد من أصحاب الملايين.

وتستفيد دولة الإمارات من هذا التحول الجذري، حيث استقطبت دبي وحدها ما يزيد على 6,700 مليونير جديد خلال عام 2024، في حين تحتضن الدولة اليوم أكثر من 68 ألفاً من أصحاب الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الطائلة، ومن المتوقع أن تستقبل الدولة أكثر من 30 ألفاً خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للجيل الجديد من أصحاب الثروات.

وقال الدكتور حمد بوعميم، رئيس المجلس الاستشاري لشركة “ويلث بريكس كابيتال بارتنرز المحدودة”.. نحن أمام لحظة فارقة في مسيرة دبي، حيث تتقاطع رؤوس الأموال العالمية مع الطموحات الإقليمية وتوقعات العملاء.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إنه مع احتضان دبي لأكبر مخزون من الثروات في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب شركات إدارة الأصول التي تعزز الثقة وتحفّز الابتكار وتُقدم رؤى متنوعة تُثري القطاع، ونتطلع إلى دعم نمو “ويلث بريكس” وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع إدارة الثروات في المنطقة.

وقال راجيش خانا، الرئيس التنفيذي لشركة “ويلث بريكس” إن دبي توفر مزيجاً فريداً من الوضوح التنظيمي والكفاءات العالمية والمنظومة المتقدمة لريادة الأعمال، مما يجعلها المقرّ المثالي لشركة محلية تمتلك طموحات جريئة ورؤية عالمية.

وتشكل شريحتا أصحاب الملايين من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 5 و30 مليون دولار، وأصحاب الثروات الطائلة الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار، فرصة واعدة ومتنامية، فهذه الفئات من العملاء لا تكتفي بطلب الاستشارات التقليدية المتعلقة بعقد الصفقات، بل تتطلع إلى نهج شامل يعكس طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.

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