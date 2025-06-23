بحثا عن “فك النحس”.. سينر يتدرب في ويمبلدون

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، اليوم الاثنين للعاصمة البريطانية لندن استعدادا لخوض بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام) في الموسم، الأسبوع المقبل.

ويدخل اللاعب الإيطالي الشاب هذه النسخة بحثا عن “فك النحس” في البطولة التي لم ينجح في بلوغ النهائي فيها، وكان أفضل إنجاز له هو بلوغ نصف النهائي منذ عامين عندما ودع على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولم يظهر صاحب الـ23 عاما بالشكل المطلوب في جولة الأراضي العشبية التي سبقت البطولة، حيث لم يخض سوى مباراتين في بطولة هاله لأنه ودع مبكرا من الدور الثاني أمام الكازاخي ألكسندر بوبليك، الذي فاز باللقب.

وسيستهل سينر مسيرته في البطولة الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي سيبدأ فيه حامل اللقب، الإسباني كارلوس ألكاراز، مشواره الاثنين.

ولن يفقد اللاعب الإيطالي موقعه في صدارة التصنيف العالمي بعد البطولة، لأن ألكاراز لن يحصد أي نقاط إضافية كونه فاز باللقب في النسخة الماضية، بينما يمتلك فرصة إضافة نقاط في حالة تخطيه دور الثمانية الذي توقف عنده في النسخة الماضية أمام الروسي دانييل ميدفيديف.