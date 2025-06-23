بوجبا يترقب فرصة ثمينة في 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - يترقب نجم خط الوسط الفرنسي المخضرم، بول بوجبا، فرصة ثمينة مع حلول العام المقبل 2026.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بوجبا (32 عاما) الذي يستعد للانتقال إلى فريق موناكو خلال أيام، يترقب أيضا فرصة ثمينة بإمكانية لحاقه بقائمة الديوك في مونديال 2026.

وأضافت أن العلاقة بين بوجبا وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قوية للغاية، ولطالما أشاد المدير الفني للديوك به وبقدراته الفنية والشخصية طوال محنة اللاعب الذي غاب فترة طويلة عن الملاعب بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

وأشارت إلى أن هناك خطوة وحيدة تفصل بوجبا عن تحقيق حلمه بالعودة مجددا لصفوف منتخب فرنسا، وهي جاهزيته البدنية.

ولفتت ليكيب “ديشامب وأعضاء جهازه المعاون يتابعون حالة بوجبا باهتمام بالغ، وسيكون سهلا الوصول إليه عند انتقاله إلى موناكو بالقرب من مقر إقامة ديشامب”.

ويتمتع بول بوجبا بخبرات دولية عريضة، حيث سجل 11 هدفا في 91 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في مارس 2013، وساهم في تتويج الفريق بكأس العالم (روسيا 2018).

ويستعد بوجبا للعودة إلى الملاعب بعد تقليص عقوبة إيقافه من 4 سنوات إلى 18 شهرا في مارس الماضي، وبات لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.