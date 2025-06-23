شكرا لاهتمامكم بخبر غضب وذعر.. هل يتكرر سيناريو أرنولد بين ليفربول وريال مدريد؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تشهد أروقة نادي ليفربول حالة من التوتر خلال الوقت الحالي بسبب تعثر مفاوضات التجديد مع مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن إبراهيما كوناتي رفض عرض ليفربول الأول من أجل تجديد عقده.

وأضافت أن كوناتي أعرب بوضوح عن غضبه من الراتب الأساسي المعروض، والذي يعتمد بشكل كبير على متغيرات تتعلق بالأداء، ليطالب ممثلوه براتب أعلى.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول العام المقبل (في صيف 2026)، وفي حال لم يُجدد هذا الصيف، فقد يرحل عن النادي في صفقة انتقال حر

ودقّ هذا الوضع ناقوس الخطر في ملعب “أنفيلد”، بسبب رحيل ترينت ألكسندر أرنولد مؤخراً إلى ريال مدريد.

وبات ليفربول يخشى تكرار سيناريو ألكسندر أرنولد مع كوناتي، خاصةً أن ريال مدريد يسعى لضم المدافع الفرنسي مجاناً الصيف المقبل حال تعثر مفاوضات التجديد مع الريدز.

يذكر أن كوناتي انتقل إلى صفوف ليفربول قادماً من لايبزيغ الألماني عام 2021، مقابل 40 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت، أثبت اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً جدارته كلاعب أساسي في خط الدفاع، سواء مع المدرب السابق يورغن كلوب أو أرني سلوت، المدير الفني الحالي.

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