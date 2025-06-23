الحظ يبتسم لـ غونزالو غارسيا مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ابتسم الحظ في وجه لاعب ريال مدريد الشاب غونزالو غارسيا الذي تشير كل الدلائل بأنه سيكون مهاجم الفريق الابيض للمباراة الثالثة على التوالي ضد سالزبورغ.

إصابة مبابي كانت فرصة ذهبية لـ غونزالو واستغلها المهاجم الشاب بشكل مثالي حيث سجل في المباراة الاولى ضد الهلال وصنع هدف في مباراته الثانية ضد باتشوكا ليؤكد استحقاقه في التواجد اساسيا مع الفريق الابيض.

والآن رغم عودة مبابي للتدريبات إلا أن مشاركته ضد سالزبورغ في محل شك ، لهذا سيحصل غارسيا على فرصة جديدة يوم الجمعة القادم في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

غارسيا ينوي العودة الى مدريد وهو ضامنا مقعدا في تشكيلة تشابي الونسو ، حيث لا يريد صاحب الـ 21 عاما العودة للعب مع الكاستيا مجددا لهذا يثبت بكل وقته استحقاقه للاستمرار مع الفريق الاول.