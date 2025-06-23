شكرا لاهتمامكم بخبر تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت قاعدة «العديد» والان مع التفاصيل



أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه “بفضل الله ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات”.

وجددت الوزارة التأكيد على أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما للتعامل مع أي خطر، كما نصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR