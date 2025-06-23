محاصر من أندية يلو.. أهلي جدة يسابق الزمن لتأمين لاعبه

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخل نادي أهلي جدة في سباق مع الزمن لتأمين بقاء لاعبه الشاب أيمن فلاته، قبل دخوله الفترة الحرة في يوليو / تموز المقبل.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فتح الأهلي ملف تجديد عقد فلاته قبل شهر من دخوله الفترة الحرة، في محاولة لإقناعه بالبقاء والتوقيع على عقد جديد يمتد لأربعة أعوام.

ويرغب النادي الجداوي في الحفاظ على لاعبه، بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال فترة إعارته إلى ضمك في الموسم الماضي، حيث خاض 26 مباراة في بطولتي الدوري والكأس، وسجل هدفًا واحدًا.

ويحظى صاحب الـ21 عامًا باهتمام عدد من أندية دوري يلو للدرجة الأولى، على رأسها الدرعية والعلا، ما يزيد من صعوبة مهمة الأهلي في إتمام التجديد.

وكان فلاته قد نال مكافأة ظهوره المميز مع ضمك، بانضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي لأول مرة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، لكنه لم يشارك بعد في أي مباراة دولية.