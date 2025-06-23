مبارتان عربيتان ضمن المباريات الاكثر حضور جماهيري في المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – عن المباريات الثلاث التي سجلت اكبر حضور للجماهير خلال المباريات التي لعبت حتى الان من دور المجموعات لمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية.

المواجهة بين بايرن ميونيخ الالماني و بوكا جونيور الارجنتيني سجلت اعلى حضور جماهيري حيث بلغ العدد 63 الف مشجع.

ثم تأتي المواجهة بين الهلال السعودي و ريال مدريد الاسباني ب62 الف مشجع.

بينما سجلت مباراة الاهلي المصري و انتر ميامي الامريكي ما يقارب 61 الف مشجع .