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مبارتان عربيتان ضمن المباريات الاكثر حضور جماهيري في المونديال

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  • مبارتان عربيتان ضمن المباريات الاكثر حضور جماهيري في المونديال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – عن المباريات الثلاث التي سجلت اكبر حضور للجماهير خلال المباريات التي لعبت حتى الان من دور المجموعات لمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية.

المواجهة بين بايرن ميونيخ الالماني و بوكا جونيور الارجنتيني سجلت اعلى حضور جماهيري حيث بلغ العدد 63 الف مشجع.

ثم تأتي المواجهة بين الهلال السعودي و ريال مدريد الاسباني ب62 الف مشجع.

بينما سجلت مباراة الاهلي المصري و انتر ميامي الامريكي ما يقارب 61 الف مشجع .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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