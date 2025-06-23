سينتيا خليفة تنضم لأبطال مسلسل ابن النادي بطولة أحمد فهمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ أحمد فهمي مؤخرًا تصوير مسلسله الجديد ابن النادي ، تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وعلم خبر أبيض أن سينتيا خليفة انضمت لأبطال العمل.

تفاصيل مسلسل ابن النادي

مسلسل ابن النادي يضم في بطولته إلى جانب أحمد فهمي كل من، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، سينتيا خليفة، أحمد عبدالحميد، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، وريم رأفت، وجاري التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فيه، ويعد المسلسل من أحدث أعمال منصة اتفرج الأصلية، إنتاج طارق الجنايني.

آخر أعمال سينتيا خليفة

وكان آخر أعمال سينتيا خليفة الدرامية مسلسل دايماً عامر، الذي عرض في رمضان 2022، وقام ببطولته مصطفى شعبان، وظهرت سينتيا خلال أحداث المسلسل بشخصية مدربة يوجا اسمها ماهيتاب الجنايني، وهي مدمنة سوشيال ميديا، وتسعي طوال المشاهد لزيادة عدد المتابعين علي حساباتها الشخصية وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

وشارك في بطولة مسلسل دايمًا عامر عدد كبير من النجوم إلي جانب مصطفي شعبان، فى مقدمتهم لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف الدسوقي والنجم صلاح عبدالله، تأليف أيمن سليم ومايكل عادل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

كما قدمت سينتيا خليفة في رمضان 2024 مسلسل إذاعي بعنوان فبركة، بطولة أحمد حلمي، وشارك في بطولة العمل هنا الزاهد، سوسن بدر، سامي مغاوري، طه دسوقي، وكان من تأليف نوران نصار وإخراج صفي الدين حسن.

أحدث أعمال أحمد فهمي

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد فهمي في الحريفة 2

وظهر مؤخرًا أحمد فهمي، ضيف شرف في فيلم الحريفة 2 من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وعبدالرحمن محمد، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.