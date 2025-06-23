طلبات إنزاجي.. 3 صفقات على طاولة الهلال بعد المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ الهلال السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية استجابة لتوصيات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وقدَّم إنزاجي قائمة تضم 3 صفقات لتعزيز صفوف الفريق عقب نهاية مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لصحيفة “اليوم” السعودية، فإن في مقدمة الأسماء التي طلبها إنزاجي، الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الهلال والنادي الإيطالي وصلت لمراحل متقدمة، في ظل رغبة مشتركة من الطرفين لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المطلوبين تشمل أيضًا المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، والذي يُعد من أبرز المهاجمين على الساحة الأوروبية، إلا أن مطالب اللاعب المالية لا تزال تمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، في ظل دخول عدة أندية على خط المفاوضات.

وتابعت الصحيفة أن إنزاجي طلب ضم لاعب في خط الوسط لتدعيم لدعم النواقص في الفريق، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.