شكرينيار في مأزق بعد رفض باريس عودته

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لا يرغب باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بمدافعه ميلان شكرينيار، حيث من المقرر أن يعود اللاعب لفريقه بعد نهاية إعارته مع فنربخشة.

وانتقل شكرينيار للنادي التركي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة بعد أن خرج من حسابات لويس إنريكي، والآن يبحث عن فرصة في ناد آخر من أجل استكمال مسيرته في الموسم المقبل.

وأكد موقع فوت ميركاتو أن شكرينيار بعد رفض باريس بقائه، لا يريد الانتقال نهائيًا لفنربخشة أو تمديد إعارته معه، لذلك يبدو اللاعب في مأزق حتى يستقر على مستقبله.