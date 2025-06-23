ملك أحمد زاهر تعلق على تكريمها بعد أزمتها الصحية.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر، على تكريمها عن دورها في مسلسل سيد الناس، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

ملك أحمد زاهر

وشارك ملك أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها، بأحدث جلسة تصوير لها، خلال تكريمها في أحد الحفلات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وعلقت قائلة: “سعيدة وفخورة بحصولي على جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوري في مسلسل سيد الناس، شكرًا لمجلة Niche على هذا التكريم، وشكرًا لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة”.

ومن جانبها وجهت لها التهنئة شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلقت: “مبروك يا حبيبة قلبي”، كما علق والدها أحمد زاهر، وكتب: “روح قلبي”.

الجدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر، عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل “سيد الناس”، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.