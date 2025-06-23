شكرا لاهتمامكم بخبر وداع حزين للمؤثرة التركية نيهال جاندان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ودّعت إسطنبول، الجمعة، المؤثرة التركية الشهيرة نيهال جاندان، التي رحلت عن عمر 30 عامًا بعد معاناة حادة مع اضطراب الأنوركسيا نرفوزا، وسط أجواء مشحونة بالحزن والغضب، خلال مراسم الجنازة التي أقيمت في مسجد بارباروس خير الدين باشا.

في مشهد مؤلم، انهارت والدتها، أوموت جاندان، أمام المشيعين وهي تطلق صرخة موجعة: “لماذا لم تستطع أن تبتلع لقمة؟”، لتختصر بكلماتها سنوات من المعاناة الصامتة التي أنهكت الابنة حتى الرمق الأخير.

الجنازة لم تخلُ من التوتر، إذ اندفع أحد المشاركين نحو الصحفيين بعنف، واتهمهم بالمساهمة في المأساة قائلًا: “قتلتم البنت، ثم جئتم لتصوير جنازتها… أنتم قذرون!”، قبل أن يتدخل الحضور لتهدئة الموقف، تاركين خلفهم صمتًا ثقيلًا خيّم على الأجواء.

نيهال واسمها الحقيقي غُلنِهال جاندان، من مواليد مدينة مرسين عام 1995، برزت إلى الواجهة في 2014 عبر برنامج الواقع الشهير “Bu Tarz Benim”، وواصلت مسيرتها في عالم الموضة والجمال، حيث أطلقت مركزها التجميلي الخاص وتابعتها جماهير كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إنستغرام.

لكن حياة الأضواء لم تحمها من السقوط في متاهات القانون. ففي أكتوبر 2023، أوقفت نيهال وشقيقتها بهار جاندان بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال ضمن قضية سيارات وهمية. وفي أثناء فترة الاحتجاز، بدأت حالتها الصحية تتدهور، إذ أصيبت باضطراب الأنوركسيا وخسرت أكثر من 30 كيلوغرامًا من وزنها، حتى بلغ وزنها الخطير نحو 23 كيلوغرامًا فقط، ما دفع السلطات للإفراج عنها في يناير 2025 لأسباب صحية.

رغم خضوعها للعلاج لاحقًا، تدهورت حالتها بشكل متسارع. وكشف مصمم الأزياء بينار كيريم أوغلو أن قلبها توقّف، ولم تفلح محاولات الإنعاش. رحلت نيهال مساء الخميس، وسط صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والشعبية.

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