شكرا لاهتمامكم بخبر السجن مدى الحياة يلوح في الأفق لنجم الراب الأمريكي شون ديدي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه مغني الراب الأمريكي الشهير شون “ديدي” كومبس واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في أوساط الفن والمشاهير، بعد أن وُجهت إليه اتهامات جنائية خطيرة تتعلق بالاتجار الجنسي والتآمر ضمن تنظيم إجرامي.

وتُعقد المحاكمة في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك، وسط تغطية إعلامية مشحونة ومتابعة جماهيرية واسعة.

وتتضمن لائحة الاتهام خمس تهم جنائية، أبرزها التآمر ضمن منظمة إجرامية، وتهمتان بالاتجار الجنسي، وأخريان بنقل أفراد بغرض ممارسة الدعارة. وإذا أُدين بالتهم الأشد، قد يواجه كومبس حُكمًا بالسجن مدى الحياة، بحد أدنى لا يقل عن 15 عامًا.

دخلت المحاكمة أسبوعها السابع، بعد الاستماع إلى شهادات نحو 36 اتفرجًا، بينهم موظفون سابقون لدى كومبس وامرأتان اتهمتاه بإجبارهما على ممارسة الجنس ضمن شبكة معقدة. كما قدم الادعاء أدلة متعددة، من بينها رسائل نصية وسجلات مالية ومقاطع فيديو، أبرزها مشهد يوثق حادثة عنف ضد المغنية كاسي فينتورا، شريكته السابقة.

يتكوّن فريق الدفاع عن كومبس من 9 محامين، يقودهم الثنائي مارك أنجيفيلو وتيني جيراغوس، اللذان اشتهرا بتمثيل شخصيات عامة في قضايا مثيرة للجدل. وأدار كومبس استراتيجيته الدفاعية بشكل مباشر، حيث شوهد وهو يدوّن ملاحظاته على أوراق لاصقة ويمررها إلى محاميه خلال الجلسات.

في إحدى أبرز لحظات المحاكمة، نجحت المحامية نيكول ويستمورلاند في التشكيك بإفادة إحدى الشاهدات عبر تقديم سجلات فندقية تُثبت غياب كومبس عن موقع الحادثة المزعومة، ما دفع القاضي لوصفها بـ”الضربة القانونية الحاسمة”.

يرتكز الدفاع على نفي وجود أي إكراه أو استغلال جنسي، مؤكدًا أن العلاقات التي أقامها كومبس كانت “رضائية” وجزءًا من نمط حياة جنسي متفق عليه بين بالغين. ووصفت المحامية جيراغوس القضية بأنها “تشويه لصورة فنان عاش حياة صاخبة لكنها لا تتعارض مع القانون”.

واستشهدت جيراغوس برسائل نصية من فينتورا تشير إلى مشاركتها الطوعية في ما وصفته بـ”Freak Offs”، أي تجمعات جنسية خاصة، معتبرة أن القضية تتعلق بـ”قرارات شخصية اتخذها بالغون بكامل إرادتهم”.

من المنتظر أن يبدأ فريق الدفاع خلال الأيام المقبلة في استدعاء الشهود وتقديم روايته الكاملة، في محاولة لتقويض سردية الادعاء. ويتعيّن على هيئة المحلفين، المكوّنة من ثمانية رجال وأربع نساء، إصدار قرار بالإجماع لإدانة كومبس، بشرط إثبات ارتكابه اثنتين على الأقل من الجرائم المنسوبة إليه خلال العقد الأخير.

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