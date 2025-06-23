استنفار أمني بمحيط جامعة القاهرة بعد سقوط “طائرة درون” أمام البوابة الرئيسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - سادت حالة من الاستنفار الأمني المؤقت في محيط جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، عقب سقوط «طائرة درون» صغيرة أمام البوابة الرئيسية للجامعة.

سقوط «طائرة درون» بمحيط جامعة القاهرة

وتبيّن من خلال فحص الأجهزة الأمنية أن الطائرة تابعة لمشروع تخرج لثلاثة طلاب بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، كانوا يجرون تجربة تشغيل ميدانية في إطار متطلبات المشروع الأكاديمي، وتحت إشراف مباشر من الكلية.

وكشفت الأجهزة الأمني أن الطلاب الثلاثة، حاصلون على كافة التصريحات والموافقات الرسمية من الكلية لتنفيذ التجربة، وأن الطائرة مُدرجة ضمن مشروع تخرج مصرح به أكاديميًا.

وقال مصدر إن الواقعة أدت إلى تجمع عدد من المارة والطلاب لحظة سقوط الطائرة، ما استدعى تدخلًا أمنيًا سريعًا لتأمين الموقع.

وأكد المصدر أنه تم التحفظ على الطائرة من قبل الجهات المختصة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

كما جرى إخطار إدارة الجامعة للتنسيق بشأن استكمال المشروع وفقًا للضوابط الأمنية المعمول بها.