الرسالة التي وجهها ألونسو للاعبي ريال مدريد في غرفة الملابس .. نقطة التحول نحو الفوز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل الرسالة الحاسمة التي وجهها تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إلى لاعبيه بين شوطي مواجهة باتشوكا في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

أوضحت الصحيفة أن خطة ريال مدريد انهارت مبكرًا خلال الشوط الأول بعد طرد أسينسيو، ما دفع ألونسو إلى التدخل برسائل واضحة وحاسمة في غرفة الملابس، شكلت نقطة التحول نحو تحقيق أول انتصار له مع الفريق الملكي.

وجاءت تعليمات ألونسو للاعبيه خلال الاستراحة على النحو التالي: “لا تتعجلوا، واخرجوا بالكرة من الخلف بلعب منظّم، وليكن الهدوء رفيقنا للتحكم في إيقاع اللعب.”

ساهمت هذه التعليمات في استعادة الفريق لتوازنه، حيث أنهى الميرينغي المباراة بفوز مستحق بنتيجة 3-1، في خطوة مهمة نحو التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

يُنظر إلى هذه الرسالة بوصفها الدرس الأول الذي قدمه ألونسو للاعبيه، والذي يعكس رغبته في بناء فريق منظم قادر على فرض سيطرته على مجريات اللعب.