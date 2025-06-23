الصفقة تقترب.. الهلال يقنع ثيو هيرنانديز بالانتقال إلى صفوفه

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح نادي الهلال في إقناع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، بالانتقال إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، وفقًا لما كشفت عنه تقارير صحفية.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع ثيو هيرنانديز قبل بداية كأس العالم للأندية 2025، غير أن رغبة اللاعب هي التي حالت دون إتمام الصفقة.

الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أكد أن الهلال نجح بالفعل في إقناع الظهير الفرنسي بالانتقال إلى صفوفه، بعد اتصالات إيجابية تمت خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” أن فهد بن نافل، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، هو من قاد المفاوضات بنفسه في الساعات الأخيرة.

ومن المُقرر أن يبدأ “الزعيم” الخطوات الرسمية للتعاقد مع ثيو، لا سيما وأن ميلان كان قد أبدى موافقته من قبل على إتمام الصفقة.