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روني بردغجي تحت مجهر برشلونة.. خطوة تمهيدية قبل الانطلاق الكبير

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  • روني بردغجي تحت مجهر برشلونة.. خطوة تمهيدية قبل الانطلاق الكبير 1/2
  • روني بردغجي تحت مجهر برشلونة.. خطوة تمهيدية قبل الانطلاق الكبير 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أفاد الصحفي ماتيو موريتو أن نادي برشلونة يضع النجم الشاب روني بردغجي ضمن خططه المستقبلية، باعتباره أحد أبرز المواهب الواعدة.

ووفقًا للخطة الحالية، فمن المقرر أن يبدأ بردغجي مشواره مع الفريق الكتالوني بالتدرب مع الفريق الأول، في حين يخوض مبارياته في البداية مع الفريق الثاني.

وذكر موريتو أن إدارة برشلونة لا تستبعد اصطحاب بردغجي في الجولة التحضيرية للفريق إلى آسيا هذا الصيف، وذلك لمنح المدرب هانز فليك فرصة لمتابعته عن قرب وتقييم إمكانياته ضمن بيئة الفريق الأول.

هذه الخطوة تعكس رغبة النادي في دمج اللاعب تدريجيًا وتجهيزه للمستقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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