القائمة الكاملة لأبطال فيلم بيج رامي بطولة رامز جلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهى رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلمه الجديد بيج رامي، والتي تشاركه في بطولته بسمة بوسيل، في أول تجربة لها بمجال التمثيل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم بيج رامي

ويكشف خبر أبيض عن القائمة الكاملة لأبطال الفيلم وهم : رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى.

آخر أفلام رامز جلال

وكان فيلم أخي فوق الشجرة، آخر أعمال رامز جلال الفنية، والذي عُرض في يناير 2022 ضمن موسم أفلام إجازة نصف العام، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي.

فيلم أخي فوق الشجرة تجاوز 15 مليون جنيه بإجمالي إيراداته وقت عرضه، بطولة رامز جلال، نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

برنامج رامز إيلون مصر

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي 2025 برنامج رامز إيلون مصر، على شاشة mbc مصر، واستضاف عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة، منهم لأول مرة المخرج محمد سامى وأحمد فهمي وأحمد العوضي وإلهام شاهين وحسام حبيب ونور النبوي ومصطفى غريب ومحمد رجب ومصطفى أبو سريع، إلى جانب زينة وفيفي عبده ومحمد عبدالرحمن بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وغيرهم.

عودة بسمة بوسيل

أما بسمة بوسيل فقد عادت مؤخرًا بعد فترة من التوقف بسبب الحالة الصحية لنجلها آدم، واستأنفت نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، في أغنية جديدة بعنوان أبو حب، ضمن أغاني ألبومها الجديد حلم.

تفاصيل أغنية أبو حب

أغنية أبو حب لـ بسمة بوسيل، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، ومن إنتاج شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد.

آخر أعمال بسمة بوسيل

وطرحت بسمة بوسيل في منتصف أبريل الماضي أغنيتها الجديدة في شرع مين، كلمات أدهم معتز، ألحان محمد عبدالمجيد، ومكساج مصطفى رؤوف.

كما طرحت في يناير الماضي أغنية لأ ثواني، وحققت مشاهدات عالية على يوتيوب، من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.