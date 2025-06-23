شكرا لاهتمامكم بخبر أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة والان مع التفاصيل



عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة وسط مخاوف من أن يؤدي القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ.

وكتب بأحرف كبيرة على منصته تروث سوشيال “أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة، فأنا أتابع!، لا تفعلوا ذلك”.

وأضاف ترامب منشورا آخر موجها لوزارة الطاقة الأمريكية، يشجعها فيه على الحفر والتنقيب، وكتب “احفروا… أنا أعني (احفروا) الآن”.

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جزيرة ام اند امز

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