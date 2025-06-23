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أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة

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أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة

شكرا لاهتمامكم بخبر أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 06:20 م بتوقيت أبوظبي


عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة وسط مخاوف من أن يؤدي القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ.

وكتب بأحرف كبيرة على منصته تروث سوشيال “أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة، فأنا أتابع!، لا تفعلوا ذلك”.

وأضاف ترامب منشورا آخر موجها لوزارة الطاقة الأمريكية، يشجعها فيه على الحفر والتنقيب، وكتب “احفروا… أنا أعني (احفروا) الآن”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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