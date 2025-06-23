هل سيكون شتيغن حارسًا مثاليًا للسيتي؟ ماتيوس يتحدث عن وجهة الحارس المحتملة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار لوثار ماتيوس، أسطورة الكرة الألمانية، الجدل بشأن مستقبل مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، بعدما تحدث عن الوجهات المحتملة للاعب في حال رحيله عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

في تصريحات لشبكة سكاي سبورت، أشار ماتيوس إلى أن غلطة سراي التركي قد يكون خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن النادي أظهر طموحه بالفعل بضم لاعبين كبار مثل ليروي ساني، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن ماتيوس ألمح إلى وجهة قد تكون أكثر جاذبية لتير شتيغن، قائلًا:

“هناك ستة أندية إنجليزية ستشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، وليس جميعها يمتلك حارس مرمى يمكنه القول: تير شتيغن لن يكون تدعيمًا لنا”.

“لا أعرف ما يخطط له مانشستر سيتي، لكنني لا أعتقد أنهم سعداء جدًا بإيدرسون. أعتقد أن تير شتيغن قادر بالتأكيد على أن يكون الحارس الأساسي للسيتي في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة”.