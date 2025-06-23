تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور لـ21 يوليو لاستدعاء كبير الأطباء

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور – الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل نظر استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل “ياسين”، والمعروف إعلاميًا بتلميذ مدرسة الكرمة، لجلسة 21 يوليو المقبل، وذلك لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين بدمنهور لمناقشته، بناءً على طلب دفاع المتهم.

قضية هتك عرض الطفل ياسين

جاء القرار عقب رفع الجلسة مؤقتًا للتداول في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم “صبري. ك”، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 30 أبريل الماضي، في القضية المتهم فيها بهتك عرض طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور.

وشهدت جلسة اليوم حضور هيئة الدفاع عن المجني عليه، وهيئة الدفاع عن المتهم، إلى جانب المتهم نفسه وأسرة الطفل “ياسين”، الذين تواجدوا بمقر المحكمة منذ الصباح الباكر.

يُذكر أن المتهم “صبري. ك.ج.ا” (79 عامًا)، يعمل مراقبًا ماليًا بمطرانية البحيرة، ويحاكم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024، بتهمة هتك عرض طفل دون استخدام القوة أو التهديد، وجارٍ استكمال نظر الاستئناف في الجلسة المقبلة.