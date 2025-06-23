ميسي في صدارة التشكيل الأفضل بالجولة الثانية لمونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، بينما خلت القائمة من أي لاعب عربي.

وجاء اختيار ميسي بعد مساهمته الحاسمة في فوز إنتر ميامي الأمريكي على بورتو البرتغالي بنتيجة (2-1)، حيث نفّذ ركلة حرة مميزة ساهمت في تعزيز حظوظ فريقه بالتأهل إلى دور الـ16.

ومع نهاية الجولة الثانية، حسمت 4 أندية تأهلها إلى الدور ثمن النهائي، وهي: “بايرن ميونخ، فلامينجو، يوفنتوس، مانشستر سيتي”.

في المقابل، غادرت 7 أندية البطولة رسميًا من الدور الأول، وهي: “أوكلاند سيتي، لوس أنجلوس، أوراوا ريد دايموندز، أولسان هيونداي، الوداد، العين، باتشوكا”.

وفيما يلي التشكيل الأفضل للجولة الثانية:



– حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

– الدفاع: بيكيريز (بالميراس) – أكانجي (مانشستر سيتي) – باربوزا (بوتافوجو)

– الوسط: كينان يلديز (يوفنتوس) – نيكولو باريلا (إنتر ميلان) – فيليبي باريوس (أتلتيكو مدريد) – أنخيل دي ماريا (بنفيكا) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

– الهجوم: جون أرياس (فلومينينسي) – هاري كين (بايرن ميونخ)