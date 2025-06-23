أخبار اليمن : إيران تعلن اسقاط 130 طائرة صهيونية

إيران تعلن اسقاط 130 طائرة صهيونية
أعلنت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، إسقاط أكثر من 130 مسيرة للعدو منذ بدء العدوان الصهيوني في 13 يونيو الجاري، حتى صباح اليوم الاثنين.
وقالت قيادة الدفاع الجوي الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء "فارس": "منذ بدء عدوان الكيان الصهيوني الغاشم وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، تصدى المدافعون عن سماء البلاد لأكثر من 130 طائرة مسيرة تجسسية وقتالية وانتحارية من طرازات مختلفة، "هرمز" و"هيرون" و"هاروب" بيقظة واستعداد تام، ونجحوا في تدميرها وإسقاطها في مناطق متفرقة".
وأضافت أن هذه الطائرات المسيرة تعد "من أحدث معدات العدو التجسسية والقتالية والاستراتيجية، وأهمها هرمز 900 ، وهرمز 45، وهيرون، والتي دمرتها مقاتلات الدفاع الجوي للبلاد في الأيام الأخيرة".
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