أخبار اليمن : مدن صهيونية تغرق في الظلام .. لهذا السبب

مدن صهيونية تغرق في الظلام .. لهذا السببأعلن وزير الطاقة الصهيوني ، اليوم الاثنين، انقطاع الكهرباء عن نحو ثمانية آلاف منزل في مدينة أسدود المحتلة، بفعل القصف الصاروخي الإيراني.

من جانبها، قالت شركة كهرباء في الكيان المحتل، إنه في أعقاب هجوم وقع بالقرب من منشأة استراتيجية للبنية التحتية تابعة للشركة في جنوب البلاد، انقطعت إمدادات الكهرباء عن عدة بلدات في المنطقة.

وذكرت أن فرق الشركة توجهت إلى عدة نقاط في المنطقة بهدف إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، موضحة أنه يجري عمليات إصلاح البنية التحتية وتحييد المخاطر الأمنية.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصواريخ الإيرانية أوقعت إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب البلاد.

وشنّت إيران، صباح اليوم، هجومًا صاروخيًا على مواقع إسرائيلية مختلفة بالداخل الفلسطيني المحتل، ودوت صفارات الإنذار على مدار نحو 40 دقيقة، وهي أطول سلسلة صفارات إنذار منذ بدء المواجهة بين العدو الصهيوني وإيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سبعة صواريخ على الأقل سقطت في مدن السهل الساحلي والجنوب.

في حين أفاد رئيس بلدية "أسدود" بسقوط صاروخ على طريق بمحاذاة المدينة.

