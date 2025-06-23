أخبار اليمن : هجوم صاروخي إيراني على كيان الاحتلال

هجوم صاروخي إيراني على كيان الاحتلالشنت القوات المسلحة الإيرانية هجومًا صاروخيًّا – اليوم الاثنين- على كيان الاحتلال الصهيوني واستهدفت منشأة للكهرباء.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق 4 موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية خلال 20 دقيقة من شمال إلى جنوب إسرائيل (فلسطين المحتلة).

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن 4 صواريخ إيرانية ضربت مواقع، 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال، وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية إصابة منشأة إستراتيجية لها في جنوب إسرائيل، وتحدثت عن اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد القصف.

وأشارت القناة إلى أن هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب على إيران، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ إيراني جنوب القدس المحتلة.

واستهدفت موجات الصواريخ الإيرانية -وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية- وسط إسرائيل والسهل الساحلي، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل، وسط استمرار القصف الصاروخي الإيراني.

وأوضحت الجبهة الداخلية أن صواريخ أطلقت باتجاه عسقلان جنوبي إسرائيل، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق شمال ووسط إسرائيل وفي مناطق متفرقة بالجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنظومات الدفاعية عملت على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

( وكالات)

