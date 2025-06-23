أخبار اليمن : ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 56 ألف شهيداً

ارتفاع ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 56 ألف شهيداًارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى 55,998 شهيداً و131,559 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير احصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 39 شهيداً (بينهم 1شهيد انتشال)، و317 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,685 شهيدا، 19,518 اصابة).

وأوضحت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات الغذائية خلال 24 ساعة الماضية، 17 شهيداً، وأكثر من 136 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 467 شهيد وأكثر من 3,602 اصابة.

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(سبأ)