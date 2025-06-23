أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية في 13 محافظة يمنية

توقعات بهطول أمطار رعدية في 13 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، ذمار، المحويت، عمران، حجة وغرب كل من صنعاء، الجوف وصعدة، ومرتفعات لحج وأبين.

وحسب المركز، قد يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية، بينما يكون حاراً ورطباً في المناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 34-45 درجة مئوية.

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها بين 30-45 عقدة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في المحويت: 58.6ملم، حجة: 5.6، طور الباحة ـ لحج: 1، السدة- إب: 1، تعز: 0.3

وهطلت أمطار متفرقة على بعض مناطق من ريمة، ذمار، عمران وغرب صعدة وكانت خارج المحطات.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الطقس الحار وشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.

كما حذر المواطنين في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية خاصة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج واضطرب البحر.

