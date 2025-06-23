شكرا لاهتمامكم بخبر على درب البرازيل والأرجنتين.. بيلينغهام يفتح النار على ملاعب أمريكا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - فتح الإنجليزي جود بيلينغهام نجم فريق ريال مدريد النار على جودة الملاعب الأمريكية على هامش مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف أمريكا ما بين منتصف يونيو/ حزيران الجاري ولمدة شهر فاعليات كأس العالم للأندية 2025، على أن تستضيف صيف 2026 كأس العالم للمنتخبات، أهم حدث كروي في العالم، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وخاض بيلينغهام مباراتين مع ريال مدريد في مونديال الأندية تعادل في الأولى 1-1 مع الهلال السعودي ثم سجل هدفاً بعدها في الانتصار 3-1 على باتشوكا المكسيكي.

وانتقد بيلينغهام بشدة في تصريحات نقلها موقع “سبورت بايبل” البريطاني جودة ملاعب أمريكا في المونديال، قائلاً: “الملاعب ليست رائعة على الإطلاق، الكرة تكاد ترتد، حركتها ثقيلة، كما أن أرضية الملاعب قاسية على الركبتين عند السقوط”.

وواصل: “نأمل أن ينظر إلى هذه الملاعب قبل العام المقبل – في إشارة لكأس العالم 2026 – من المهم حماية اللاعبين”.

وشدد لاعب وسط ريال مدريد على أن جودة الملاعب ضرورية كذلك من أجل تقديم أداء رائع ومباريات رائعة للجماهير”.

علماً بأن أحد المراسلين شدد على صحة رأي اللاعب الإنجليزي بدليل أن هذه كانت أيضاً نفس وجهة نظر اللاعبين في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت على الأراضي الأمريكية في 2024 وتوجت بها الأرجنتين.

وانتقد المنتخب الأرجنتيني الذي توج باللقب ونظيره الكندي خصمه في لقاء الافتتاح أرضية ملعب “مرسيديس بنز أرينا” في أتلانتا.

وتكرر نفس الأمر مع فينيسيوس جونيور مهاجم البرازيل عقب قيادته البرازيل للفوز 4-1 على باراغواي في ملعب “أليجانت” في لاس فيغاس لحساب البطولة القارية نفسها.

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