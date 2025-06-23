وسط اهتمام ريال مدريد .. قلق في ليفربول بسبب موقف كوناتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية نقلًا عن الغارديان، يعيش ليفربول حالة من القلق المتزايد بشأن مستقبل مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وأشارت التقارير إلى أن كوناتي يشعر بالإحباط من العرض الذي قدمه له ليفربول لتمديد عقده، ما دفعه إلى التباطؤ في المفاوضات، الأمر الذي يثير مخاوف إدارة النادي من تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان أرنولد قد غادر صفوف الريدز هذا الصيف متوجهًا إلى ريال مدريد بعد رفضه تجديد عقده، وهو ما يخشى ليفربول أن يحدث مع كوناتي، الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2026.

يُذكر أن ريال مدريد أبدى اهتمامًا بضم كوناتي، ويمتلك فرصة ذهبية لضمه مجانًا في صيف 2026 في حال رفض تجديد عقده مع الريدز.