فرصة تأهل الهلال السعودى فى مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخل نادي الهلال السعودي، في حسابات متشابكة ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية، بعد تعادله السلبي أمام ريد بول سالزبورج النمساوى، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعرف على فرصة الهلال السعودي في التأهل إلى دور الـ16 فى مونديال الأندية

تتوقف فرص تأهل الهلال السعودى إلى دور الـ16 على مواجهته القادمة أمام باتشوكا المكسيكي، إذ لا بد من تحقيق الفوز وفق عدة سيناريوهات مرتبطة بنتيجة مواجهة ريال مدريد وريد بول سالزبورج النمساوي

إذا انتهت مواجهة ريال مدريد وسالزبورج، بتعادل دون أهداف، فإن الهلال سيتأهل مباشرة إلى الدور المقبل دون الحاجة لحساب فارق الأهداف أو الدخول في تعقيدات إضافية.

في حال تعادل ريال مدريد مع سالزبورج بنتيجة إيجابية، يتعين على الهلال الفوز في مباراته امام باتشوكا، بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل وتحقيق أفضلية حسابية.

أما إذا انتهت المواجهة بين ريال مدريد وسالزبورج بفوز أحدهما، فإن الهلال سيتأهل مباشرة شريطة تحقيق الانتصار، دون الحاجة للنظر في فارق الأهداف.

وفي حال تساوي الفرق في عدد النقاط، تعتمد لوائح الاتحاد الدولي على أربع معايير: المواجهات المباشرة أولًا، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا قاعدة اللعب النظيف.