رسميا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2025 بعد اعتمادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد اعتماد محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، بنسبة نجاح 85% بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، يرغب الكثير من الطلاب في معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2025.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2025

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إتاحة النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي لتيسير الاستعلام على أولياء الأمور والطلاب من هنـــــــا.

ووجه محافظ الإسماعيلية التهنئة للطلاب العشرة الاوائل بالمحافظة، وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم، إلى جانب تقديمه التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 متمنيًا لهم التوفيق.

وأكدت المديرية انتظام سير الامتحانات دون شكاوى تُذكر، بفضل المتابعة اليومية من غرفة العمليات، وتوفير الدعم الكامل للجان والمراقبين، والتشديد على الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الإسماعيلية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة محافظة السويس من خلال الضغط هنـــــــا .

. يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية على الفور.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025

وجاء مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 24-2025 الترم الثاني كالتالي: