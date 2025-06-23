شكرا لاهتمامكم بخبر لن يلعب في مارسيليا.. شرط وحيد لبقاء بن ناصر في ميلان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - باتت كل الخيارات ممكنة أمام النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025

وكان نادي أولمبيك مارسيليا رفض تفعيل بند الشراء في عقد استعارة اللاعب من ميلان، والذي تبلغ قيمته المالية 12 مليون يورو مع 3 ملايين يورو إضافات.

ويتطلع نجم “محاربي الصحراء” لحسم وجهته المستقبلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفقاً لما كشفت عنه مصادر إعلامية متطابقة.

شرط وحيد لبقاء بن ناصر في ميلان



باتت إمكانية بقاء إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان خلال الموسم المقبل ممكنة حسب ما أورده موقع “Calciostyle”.

ويرتبط اللاعب الجزائري بعقد مع الفريق اللومباردي حتى صيف عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو في بورصة “ترانسفير ماركت”.

ووفقا لنفس الموقع، فإن عودة نجم الخضر لـ”الروسونيري” مرتبطة بشرط وحيد يتمثل في موافقة المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري على تواجده في الفريق الموسم المقبل.

وخرج بن ناصر في وقت سابق من حسابات النادي اللومباردي من جراء تراجع مستواه لأسباب بدنية بالأساس

ماذا قدم بن ناصر مع ميلان؟



نجم “محاربي الصحراء” انضم لنادي ميلان في صيف عام 2019 قادماً من إمبولي في صفقة بلغت قيمتها 17.2 مليون يورو.

وشارك بن ناصر في 178 مباراة مع الفريق الإيطالي ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 20 هدفاً ما بين صناعة وتسجيل.

وفاز بن ناصر بلقبين خلال مغامرته مع “الروسونيري”، وهما الدوري الإيطالي 2022 والسوبر المحلي 2024.

يذكر أن بن ناصر لعب خلال النصف الثاني من الموسم الفارط مع أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة.

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